Макгрегор оставил загадочное послание и заставил заговорить о своем возвращении

16 сентября 2019     13
Макгрегор оставил загадочное послание и заставил заговорить о своем возвращении

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор оставил послание в своем Twitter, которое его фанаты сочли намеком на возвращение в октагон.

Макгрегор написал: «Дублин, 14 декабря». Подписчики ирландца предположили, что таким образом боец сообщил место и дату своего следующего поединка. Пользователи также предположили, что соперником спортсмена станет пожилой мужчина, которого Макгрегор избил в баре в апреле.

Ирландец в последний раз выходил в октагон в октябре 2018-го и проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. 15 сентября стало известно, что UFC летом 2019-го планировал бой Макгрегора против американца Джастина Гэтжи, однако ирландец отказался из-за травмы руки.

Последнюю победу в октагоне он одержал в 2016 году — Макгрегор победил бывшего чемпиона UFC Эдди Альвареса. Ирландец — бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях. Он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

Источник: Лента.Ру

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