Макгрегор поделился планами на будущее после победы за 40 секунд

19 января 2020     13
Макгрегор поделился планами на будущее после победы за 40 секунд

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поделился планами на будущее после победы над американцем Дональдом Серроне. На пресс-конференции после боя он выразил желание подраться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в Москве. Запись доступна на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«У Хабиба особый набор навыков и свой стиль. Я серьезно подготовлюсь к реваншу. Почему Дэйна Уайт [президент UFC] против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб», — сказал Макгрегор.

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Кроме того, ирландец оценил вероятность реванша с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. «Реванш с Флойдом состоится, когда придет время», — резюмировал Макгрегор.

Ранее 19 января Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде. Для победы ему потребовалось всего 40 секунд. Он выиграл 22-й бой в карьере при четырех поражениях, одно из которых — от Нурмагомедова в октябре 2018 года.

После окончания турнира UFC 246 Уайт заявил, что следующим соперником Макгрегора станет победитель боя между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, запланированном на 19 апреля в Нью-Йорке.

Источник: Лента.Ру

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