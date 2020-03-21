Макгрегор показал избиение коронавируса

21 марта 2020     19
Макгрегор показал избиение коронавируса

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор показал, как он избивает коронавирус. Фотографию он выложил в Instagram.

«Получи, коронавирус», — написал Макгрегор, прикрепив снимок с тренировки.

Take that, corona virus ☘️

Фото опубликовано @thenotoriousmma

14 марта ирландец сообщил, что его тетя умерла от коронавируса. «Это тупой гребаный вирус. Что за ерунда происходит», — написал тогда Макгрегор. Позднее он опроверг свои слова, отметив, что его родственница умерла по другой причине.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). За свою карьеру он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Во всем мире заразились 258,4 тысячи человек, более 11,2 тысячи умерли, а 87,3 тысячи вылечились. По последним данным, в России зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом.

Источник: Лента.Ру

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