Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым

28 июля 2019     28
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор обратился к рефери поединка Хербу Дину и заявил, что нанес сопернику запрещенный удар. «Херб должен был проверить глазное яблоко Хабиба после того, как я ударил его коленом в партере. Я ударил его прямо в глазницу. Но я поступил хитро и не был наказан», — рассказал боец.

Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в октябре прошлого года в Лас-Вегасе. В бою за титул чемпиона UFC в легком весе россиянин победил болевым приемом. После этого в октагоне началась массовая драка, оба бойца стали ее участниками и позднее были дисквалифицированы.

Нурмагомедов вернется в ММА 7 сентября: в Абу-Даби он встретится в бою с американцем Дастином Порье. Дата следующего поединка Макгрегора пока неизвестна.

Источник: Лента.Ру

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