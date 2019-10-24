Макгрегор рассказал о подаренной Путину бутылке виски

24 октября 2019     8
Макгрегор рассказал о подаренной Путину бутылке виски

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что подарил президенту России Владимиру Путину бутылку виски Proper 12. Слова спортсмена с пресс-конференции в Москве передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Макгрегора, Путину досталась первая произведенная под этим брендом бутылка. Ирландец передал виски охранникам российского лидера, чтобы они проверили его на наличие яда. «Но он пообещал, что попробует», — сказал Макгрегор, являющийся основателем бренда виски Proper 12.

Ранее боец объявил, что вернется в ММА 18 января 2020 года. Отвечая на вопрос о сопернике, спортсмен заявил: «Спросите у UFC, потому что мне насрать, с кем драться». В последний раз он выходил в октагон в октябре 2018-го и проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Макгрегор встречался с Путиным летом 2018 года, во время финала чемпионата мира по футболу. Тогда он назвал политика «одним из величайших лидеров нашего времени». Ирландец неоднократно признавался, что он в восторге от президента России.

Источник: Лента.Ру

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