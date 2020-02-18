«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»

18 февраля 2020     7
«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» стала первой в России, внедрившей форматом dark kitchen («темная кухня»). Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщило РБК со ссылкой на источники.

Фабрика-кухня только для приготовления продукции и обслуживания курьеров агрегаторов доставки еды была открыта «Макдоналдс» в Москве, в районе станции метро «Юго-Западная».

31 января 1990 года в Москве открылся первый ресторан быстрого питания «Макдоналдс» на Пушкинской площади. В тот день ресторан обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории сети.

Источник: Газета Известия

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