Маколей Калкин появится в новом сезоне «Американской истории ужасов»

27 февраля 2020     10
Маколей Калкин появится в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Американский актер, звезда фильма «Один дома» Маколей Калин появится в 10-м сезоне сериала «Американская история ужасов». Имя актера появляется в ролике, который опубликовал один из создателей шоу Райан Мерфи на своей странице в Instagram 26 февраля.

Калкин указан одним из первых в списке. В шоу «Американская история ужасов» он будет сниматься впервые. Также в актерский состав вошли: Лесли Гроссман, Кэти Бейтс, Билли Лурд, Эван Питерс, Сара Полсон, Адина Портер, Анжелика Росс, Лили Райб и Финн Уиттрок. Все они уже появлялись в сериале, пишет «Газета.ру».

26 февраля журнал Variety писал, что одним из последних появлений Калкина на экране стало камео в сериале «Куколка» 2019 года. Благодаря роли в сериале «Американская история ужасов», отмечает издание, он в первый раз станет участником постоянного актерского состава художественного сериала, пишет RNS. Недавно он признался, что провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».

Сериал «Американская история ужасов» продлили до 13 сезонов. Это антология, в которой каждый сезон рассказывает новую историю, не связанную с предыдущей, пишет REGNUM. Шоу отмечено множеством наград и номинаций, включая «Золотой глобус» и Emmy.

Источник: Газета Известия

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