Макрон высказался о возможности полного выхода России из Совета Европы

17 июня 2019     21
Макрон высказался о возможности полного выхода России из Совета Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возможный выход России из Совета Европы (СЕ) ударом для россиян и работающих в этой сфере неправительственных организаций.

На пресс-конференции в Париже французский лидер отметил, что выход РФ из Совета Европы выглядел бы как санкции против россиян и активистов, воспринимающих СЕ как форму защиты. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил «Интерфакс».

«Быть членом СЕ — это означает давать своим гражданам доступ к суду — ЕСПЧ (Европейскому суду по правам человека), а также быть частью общего юридического пространства», — сказал Макрон.

Ограничение прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) нельзя рассматривать как санкции в отношении Москвы, подчеркнул он.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ.

Так как ситуация со временем не изменилась, Москва перестала направлять заявку на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. Россия была одним из крупнейших доноров Совета Европы.

1 июня глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ. Он подчеркнул, что это будет возможно при условии, если регламентный комитет ПАСЕ, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям.

Спустя два дня сенатор Олег Морозов также допустил, что вероятность участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ существует, но только при гарантии того, что против нее не будут приниматься дискриминационные меры.

Источник: Газета Известия

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