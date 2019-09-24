Макрон заявил о прогрессе в диалоге между Киевом и Москвой

24 сентября 2019     10
Макрон заявил о прогрессе в диалоге между Киевом и Москвой

Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал прогресс, который в последние недели наметился в диалоге между Киевом и Москвой. Об этом французский лидер заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский начал делать первые шаги к налаживанию отношений, на которые смог ответить российский президент Владимир Путин, что стало началом прогресса в ситуации между странами, пишет ТАСС.

«Мы также знаем, каким будет горизонт и какие этапы должны последовать. В предстоящие недели состоится саммит в нормандском формате на уровне глав государств и правительств», — добавил глава государства.

7 сентября Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

Комментируя переговоры, Зеленский отметил, что он и президент РФ сделали все, что обещали, в вопросе обмена заключенными.

Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся также 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и другие.

Источник: Газета Известия

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