Макрон заявил о только начинающейся эпидемии коронавируса и закрыл школы

13 марта 2020     14
Макрон заявил о только начинающейся эпидемии коронавируса и закрыл школы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о только начинающейся эпидемии коронавируса и закрыл все учебные заведения в стране, в том числе школы и детские сады. Он обратился к нации на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2, трансляцию вел местный телеканал BFM TV.

Образовательные учреждения будут закрыты с понедельника, 16 марта. Также Макрон призвал разрешать сотрудникам работать удаленно из дома. Президент Франции посоветовал как можно реже выходить на улицы людей старше 70 лет, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний и инвалидов. «Они должны максимально ограничить свои контакты», — добавил он. Однако, по его словам, муниципальные выборы, которые назначены на воскресенье, 15 марта, проводить можно и нужно.

Также Макрон выразил уверенность в том, что в ближайшие месяцы страны Европы разработают вакцину и лекарство от коронавируса.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 127,8 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Во Франции заразились 2284 человека. Жертвами инфекции по всему миру стали 4718 человек, больше 68 тысяч — излечились.

Источник: Лента.Ру

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