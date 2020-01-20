Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

20 января 2020     24
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» российского лидера Владимира Путина на церемонии фотографирования в рамках международной конференции по Ливии в Берлине. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

На кадрах видно, как во время подготовки к съемке Меркель спросила у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, где Путин. Затем вместе с Макроном они принялись высматривать президента России. Спустя несколько секунд российский лидер все же подошел к коллегам, а Меркель показала, где ему нужно встать для снимка.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине в воскресенье, 19 января. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций. По итогам конференции стороны согласовали итоговый документ, предусматривающий решение ряда проблем в Ливии.

Источник: Лента.Ру

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