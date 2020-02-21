Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры Германии и Франции выразили готовность провести совместную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе, рассказал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, Меркель и Макрон заявили, что их сильно беспокоит катастрофическое гуманитарное положение людей в сирийской провинции. Они призвали немедленно прекратить ведение боевых действий и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся.

20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков. Известно о гибели двух турецких военнослужащих, Анкара пообещала отомстить за их смерть.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

Источник: Лента.Ру