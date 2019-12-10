Макрон назвал саммит «нормандской четверки» плодотворным

10 декабря 2019     22
Макрон назвал саммит «нормандской четверки» плодотворным

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал саммит «нормандской четверки», прошедший 9 декабря в Париже, плодотворным и поприветствовал «решимость и смелость» украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

«Сегодня действительно было достигнуто многое. Речь идет о первой встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, начиная с апреля 2019 года после выборов господина Зеленского», — приводит слова Макрона агентство.

Также Макрон поблагодарил Зеленского за «решимость и смелость» в урегулировании конфликта внутри Украины.

Кроме того, французский лидер сообщил, что дискуссии в рамках саммита позволили «нормандской четверке» продвинуться в урегулировании ситуации на Украине по таким вопросам, как разведение сил, прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

По словам Макрона, новый саммит в «нормандском формате» должен состояться через четыре месяца.

Так называемый «нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех стран впервые обсудили ситуацию в Донбассе, а через год приняли Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Макрон назвал саммит «нормандской четверки» плодотворным
Макрон назвал саммит «нормандской четверки» плодотворным

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал саммит «нормандской четверки», прошедший 9 декабря в Париже, плодотворным и поприветствовал «решимость и смелость» украинского …


Зеленский заявил о контроле за прекращением огня вместе с Россией
Зеленский заявил о контроле за прекращением огня вместе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает как контролировать соглашение о прекращении огня в Донбассе. Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции …


Чижов заявил об охоте на ведьм в отношении защитников русских в ЕС
Чижов заявил об охоте на ведьм в отношении защитников русских в ЕС

00:55 Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что в некоторых странах Евросоюза развернулась полномасштабная охота на ведьм в отношении …


Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США
Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США

Вступивший в американскую предвыборную гонку 77-летний миллиардер Майкл Блумберг заявил, что при победе на выборах вернет США в Парижское соглашение …


В Севастополе обнаружено тело 16-летнего подростка пропавшего в ноябре
В Севастополе обнаружено тело 16-летнего подростка пропавшего в ноябре

Сегодня в районе Максимовой дачи в одном из заброшенных строений было обнаружено тело 16-летнего подростка, которого правоохранительные органы и волонтеры …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты