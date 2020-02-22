Макрон предсказал Европе миграционный кризис из-за конфликта в Идлибе

Боевые действия на северо-западе Сирии могут спровоцировать в Европе новый миграционный кризис, число беженцев оценивается в 2 млн человек. Об этом в пятницу, 21 февраля, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита по бюджету ЕС.

«В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис. Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся там в крайне опасной ситуации или стали беженцами», — цитирует французского президента ТАСС.

Также Макрон призвал к скорейшей встрече лидеров России, Турции, Франции и Германии для урегулирования конфликта на северо-западе Сирии.

21 февраля генсек ООН Антониу Гуттериш призвал немедленно прекратить военные действия и гуманитарную катастрофу в Идлибе.

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию в Идлибе. В разговоре политики условились о двусторонних межведомственных консультациях по Идлибу.

В начале февраля обстановка на северо-востоке Сирии обострилась, после чего президент Турции обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии. В МИД России отвергли все обвинения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население этой страны.

Источник: Газета Известия