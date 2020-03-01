Макрон призвал Россию и Турцию обеспечить прекращение огня в Идлибе

1 марта 2020     5
Макрон призвал Россию и Турцию обеспечить прекращение огня в Идлибе

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию и Турцию обеспечить прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в администрации президента, передает ТАСС.

В своем призыве французский лидер сослался на договоренности по итогам на четырехсторонней встречи в Стамбуле осенью 2018 года. Он также подчеркнул необходимость соблюдать международные нормы, защищать мирное население и обеспечивать доступ к гуманитарной помощи. Франция готова содействовать заслуживающей доверия деэскалации в регионе, добавил Макрон.

Ранее Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе. Президент России сообщил, что все актуальные аспекты сирийского урегулирования предметно обсудят в ходе встречи России и Турции на высшем уровне, которая планируется в Москве в ближайшие дни.

Встреча Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта. По словам турецкой стороны, вопрос по ситуации в Идлибе может быть решен лишь в ее рамках. До этого Эрдоган сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным предложил Москве оставить Анкару «один на один» с официальным Дамаском.

Источник: Лента.Ру

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