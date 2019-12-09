Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию. Об этом она рассказала в интервью журналисту Евгению Киселеву, которое опубликовано на его YouTube-канале.

По ее словам, она согласна приехать на родину с выступлениями в случае улучшения российско-украинских отношений.

«Раньше мне не хотелось развлекать россиян. Однако сейчас я вижу, что отношения начинают понемногу улучшаться, поэтому я могу выступить в России», — сказала артистка.

Максакова вместе с мужем — бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым — в декабре 2016 года уехала на Украину, где супруги получили гражданство. 23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева. За два месяца до убийства в отношении Вороненкова в России возбудили уголовное дело: его обвинили в рейдерском захвате здания в Москве.

Источник: Газета Известия