МАК начал расследование крушения дельталета в Тверской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области, в результате которого погибли два человека. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщается на сайте МАК.
Отмечается, что комиссия по расследованию случившегося начала свою работу.
14 июля в Кимрском районе Тверской области разбился дельталет. Инцидент произошел около 6:00 мск. Обломки дельталета были обнаружены вблизи деревни Киселево Кимрского района Тверской области, он вылетел накануне из деревни Владышино.
На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
По факту происшествия начата доследственная проверка. Следственно-оперативная группа на месте крушения устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.
Источник: Газета Известия
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