Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

31 июля 2019     28
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

Он напомнил, что расследование еще продолжается, однако западные партнеры уже «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных».

«Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении», — подчеркнул политик.

Министр отметил, что страны Запада, участвующие в расследовании, отказывают властям королевства в полном доступе к расследованию, а значит, могут скрывать некоторые детали.

«Как полноправный участник процесса, мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела», — добавил Абдулла.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 1 августа.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Двое крымчан подозреваются в организации незаконной миграции
Двое крымчан подозреваются в организации незаконной миграции

В Крыму задержаны мужчина и женщина, которые подделывали документы, тем самым помогая осуществить иностранцам незаконную миграцию в Российскую Федерацию. Об …


Вести Севастополь 31.07.2019
Вести Севастополь 31.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Историческому бульвару – нового подрядчика, Херсонесу Таврическому – дополнительное финансирование. Итоги визита министра культуры в Севастополь …


СМИ: РПЛ отказалась переносить игру «Спартак» — «Динамо» вопреки просьбе МВД
СМИ: РПЛ отказалась переносить игру «Спартак» — «Динамо» вопреки просьбе МВД

21:03 Встреча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо» не буде перенесена, несмотря на запланированную акцию протеста в …


Севастопольский депутат Щербакова появилась на столбах
Севастопольский депутат Щербакова появилась на столбах

Пока ещё действующий депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова пять лет пыталась разобраться в законотворчестве, но выбрала балы и покупку новых нарядов за …


Чалисты против проекта Путина в Севастополе?!
Чалисты против проекта Путина в Севастополе?!

Больше чем на час пришлось отложить общественные обсуждение создания будущего Черноморского кампуса Российского государственного института сценических искусств в рамках культурного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты