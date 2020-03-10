Малафеев объяснил поведение уличенной в наркоторговле дочери сложным характером

10 марта 2020     18
Малафеев объяснил поведение уличенной в наркоторговле дочери сложным характером

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев объяснил поведение уличенной в наркоторговле дочери Ксении. Его слова приводит Star Hit.

«Просто у нее сложный характер. Если принимает какие-то решения, невзирая на то, что права она или нет, все равно сделает по-своему», — сказал футболист. Он добавил, что дочери давно хотелось пожить одной, и для нее подготовили отдельную квартиру. «Постоянно на связи с ней», — подчеркнул Малафеев.

Информация о задержании Малафеевой в Санкт-Петербурге при продаже таблеток экстази появилась 7 марта.

8 марта стало известно, что против 16-летней дочери футболиста было возбуждено уголовное дело. В данный момент она находится под наблюдением врачей.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. Женщина погибла в ДТП в 2011 году.

Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе сине-бело-голубых голкипер выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Вместе с национальной командой в 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы. Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году.

Источник: Лента.Ру

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