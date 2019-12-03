Маленькая язва на губе женщины оказалась смертельной болезнью

3 декабря 2019     3
Маленькая язва на губе женщины оказалась смертельной болезнью

Язва во рту жительницы английской деревни Шиллингстон, графство Дорсет, оказалась раковой опухолью полости рта. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В феврале 2017 года Али Кэмпбелл (Ali Campbell) заметила на внутренней части верхней губы язву размером с горошину. Три недели она сама безуспешно пыталась избавиться от новообразования, после чего обратилась к терапевту. Обследование показало, что у пациентки рак полости рта.

В конце марта того же года хирурги провели 12-часовую операцию, в ходе которой Кэмпбелл удалили опухоль и восстановили ее челюсть с помощью титановых пластин и пересадки части ее плечевой кости. По словам докторов, в случае промедления с лечением рак мог достигнуть четвертой стадии всего за две недели.

«Я и не думала, что эта язвочка может быть чем-то опасным, — признается 53-летняя британка. — Меня смущало только, что она все никак не исчезала. Я испробовала всевозможные кремы и препараты, но ничего не помогало. Именно поэтому я и решила проконсультироваться с врачом». Кэмпбелл вспоминает, как очнулась после операции с 48 скобами на левом боку, без части зубов и со швами на шее. «Я была похожа на Франкенштейна», — утверждает она.

Британке потребовалось два года, чтобы прийти в себя после пережитого стресса и перестать прятаться дома. Кэмпбелл предстоит перенести еще три серьезные операции: пересадку части тазобедренной кости в челюсть, установку зубных имплантатов и восстановление левой стороны лица. Чтобы справиться с ежедневной болью, она принимает морфий. «Мне предстоит еще долгий путь, но я справлюсь», — убеждена она.

В середине ноября сообщалось, что точка на носу жительницы английского города Питерборо, графство Кембриджшир, оказалась раком кожи. Британка обратилась к врачу, когда новообразование стало более заметным и начало кровоточить. Она ожидала, что доктор посоветует ей крем. Хирурги провели ей операцию по трансплантации кожи, объяснив, что точка — это опухоль, которая разъедала плоть женщины

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Источник: Лента.Ру

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