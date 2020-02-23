Малкин развязал драку с участием арбитра и нарвался на издевки фанатов

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Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин развязал драку с участием арбитра во время матча регулярного чемпионата лиги с «Вашингтон Кэпиталс» и нарвался на издевки со стороны фанатов. Видео появилось на YouTube-канале Sportsnet.

На ролике видно, как Малкин выясняет отношения с защитником команды соперника Бренденом Диллоном и нападающим Ником Даудом. Разнимает игроков арбитр, которому также достается несколько ударов по голове и телу. В результате Диллон и Малкин получили по двойному штрафу (2+2) за грубость.

Болельщики не оставили эпизод без внимания в Twitter. «Мы можем вернуться к тому моменту, когда Диллон выбил дерьмо из Малкина? Это было весело», — написал пользователь с ником mol. «Малкин получил по лицу, мне это нравится», — поддержал его Clay. «Боже, я ненавижу Малкина. Чувак буквально напоминает мне бритую обезьяну, а играет, как грязный кусок дерьма», — отметил Kerry #OskarStrong.

Ранее одноклубник Малкина Брайан Раст назвал его «трехглазым русским». Россиянин отдал «слепой» голевой пас в матче против «Миннесоты Уайлд».

Источник: Лента.Ру