Малкин сделал хет-трик Горди Хоу

24 февраля 2020     16
Малкин сделал хет-трик Горди Хоу

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин сделал хет-трик Горди Хоу в матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом периоде он подрался с защитником команды соперника Бренденом Диллоном и нападающим Ником Даудом. Разнимал хоккеистов арбитр, тоже получивший несколько ударов по голове и телу. Далее Малкин отдал голевую передачу на Патрика Хернквиста. В третьем периоде россиянин забросил шайбу.

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 5:3. Таким образом, «Вашингтон» вернул себе лидерство в Столичном дивизионе, на его счету 82 очка. «Питтсбург» (80 очков) идет вторым.

Хет-трик Горди Хоу — это неофициальное название явления, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает результативный пас и участвует в драке. Канадец Горди Хоу, в честь которого хет-трик был назван, был известен выдающимися бомбардирскими способностями и агрессивностью на льду.

Источник: Лента.Ру

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