Малышева показала способы снизить риск появления рака

Ведущая Елена Малышева рассказала о способах снизить риск появления рака. Она опубликовала пост в Instagram, в котором показала меры, уменьшающие вероятность появления онкологических заболеваний.

Для снижения риска заболеть онкологией телеврач призывает не курить, уменьшить употребление алкоголя, избегать излишнего нахождения на солнце, а также участвовать в обследованиях на рак и вакцинировать детей от гепатита и вируса папилломы человека.

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Малышева также уверена в необходимости корректировки образа жизни для предотвращения онкологии: повышении физической активности и переходе на здоровое питания. Женщинам доктор медицинских наук напомнила о том, что кормление грудью снижает риск рака.

Публикацию Малышева приурочила к Всемирному дню борьбы с раком. «Рак победим! Рак лечится! И очень многое зависит лично от вас», — заключила ведущая.

Ранее она назвала «самый хороший» вид рака, исходя их легкости его обнаружения и лечения.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года ведет научно-популярную передачу «Здоровье» на Первом канале, а с 2010-го — шоу «Жить здорово!», посвященное в том числе красоте и правильному образу жизни. Передачу не раз критиковали за популизм и использование костюмированных образов органов человека, в том числе половых. В одном из выпусков зрителям объясняли, «как правильно какать».

Источник: Лента.Ру