«Манчестер Сити» вырвал победу у «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Британский «Манчестер Сити» на выезде обыграл испанский «Реал Мадрид» — 2:1. Счет на 60-й минуте открыл полузащитник сливочных Иско. На 78-й минуте ответный мяч забил нападающий Габриэль Жезус. Вывел «горожан» вперед на 83-й минуте хавбек Кевин Де Брейне, реализовавший пенальти.

В другом матче французский «Лион» дома одержал победу над итальянским «Ювентусом» со счетом 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте забил полузащитник французов Люка Тузар.

Ответные матчи пройдут 17 марта. Они начнутся в 23:00 по московскому времени.

Источник: Лента.Ру