«Манчестер Сити» упустил преимущество в два мяча и проиграл «Вулверхэмптону»

28 декабря 2019     14
«Манчестер Сити» упустил преимущество в два мяча и проиграл «Вулверхэмптону»

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 27 декабря, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 12-й минуте за фол последней надежды был удален голкипер «горожан» Эдерсон. Спустя 13 минут Рахим Стерлинг вывел «Сити» вперед, а в начале второго тайма англичанин оформил дубль. На 55-й минуте Адама Траоре отыграл один мяч, а через 27 минут Рауль Хименес восстановил равенство. В концовке встречи Мэтт Доэрти принес «волкам» победу.

«Манчестер Сити» набрал 38 очков и занимает третье место в АПЛ. В активе «Вулверхэмптона» 30 очков, команда находится на пятой позиции. В восьмом туре нынешнего первенства «волки» обыграли горожан со счетом 2:0.

В следующем туре «Манчестер Сити» 29 декабря на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Вулверхэмптон» в тот же день на выезде встретится с «Ливерпулем».

Источник: Лента.Ру

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