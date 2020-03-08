«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 30-й минуте забил форвард манкунианцев Антони Марсьяль. В добавленное ко второму тайму время Скотт Мактоминей удвоил преимущество МЮ.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 45 очков и выйти на пятое место в чемпионате. В активе «Манчестер Сити» 57 очков, команда идет на втором месте, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 25 очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 15 марта на выезде встретится с «Тоттенхэмом». «Сити» днем раньше на своем поле примет «Бернли».

Источник: Лента.Ру