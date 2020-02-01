«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 1 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 0:0. Обе команды смогли создать по несколько голевых моментов, но отличиться никому не удалось.

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19:14 — 31 января

«Манчестер Юнайтед» не смог победить в третьем матче подряд. Команда набрала 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Вулверхэмптона» столько же очков, но «красные дьяволы» опережают «волков», которые находятся на седьмой позиции, по дополнительным показателям.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 17 февраля на выезде сыграет с «Челси». «Вулверхэмптон» 14 февраля на своем поле примет «Лестер».

Источник: Лента.Ру