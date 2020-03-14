Марадону изолировали

14 марта 2020     8
Марадону изолировали

Бывший футболист, а ныне тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона изолирован от команды из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Footmercato со ссылкой на радиостанцию Radio Provincia.

По информации источника, 59-летний Марадона не болен, но помещен на карантин из-за того, что, по мнению руководства команды, находится в группе риска. На данный момент аргентинец находится на клубной базе и живет один в комнате, не контактируя с игроками.

19 февраля сообщалось, что Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча чемпионата Аргентины с «Росарио Сентраль». Известно, что еще во время игровой карьеры аргентинец употреблял наркотики, но поборол зависимость в 2004 году.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До этого он работал в ряде команд, среди которых было брестское «Динамо».

Источник: Лента.Ру

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