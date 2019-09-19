Мария Шарапова назвала своим домом США

19 сентября 2019     18
Мария Шарапова назвала своим домом США

Российская теннисистка Мария Шарапова в интервью изданию Conde Nast Traveller призналась, что своим домом считает США.

По словам 32-летней спортсменки, ее переезд в Америку в раннем детстве сыграл свою роль, и она быстро освоилась и переняла образ жизни, принятый в Штатах.

«Когда мы приземлились в аэропорту Майами, это был другой мир, другой язык, другая страна. Все было новым, захватывающим и даже немного пугающим. В итоге здесь я живу и тренируюсь. С годами я приобрела друзей и встретила многих людей», — цитирует ее «Спорт Экспресс».

В то же время Шарапова отметила, что основы ее воспитания и культуры — русские, и она этим очень дорожит.

«Но мой дом — это США, конечно», — подчеркнула она.

Слова бывшей первой ракетки мира уже вызвали волну негодования среди многих ее поклонников.

«Когда вы слышите слова «российская теннисистка Шарапова», вы имейте в виду эти ее слова», — написал в Twitter один из пользователей.

«Думаю, после этого интервью Мария лишится поддержки многих своих болельщиков. Но самое смешное, несмотря на миллионные заработки, успешность, медийность, американцы никогда не будут считать Шарапову своей», — добавил другой комментатор.

27 августа сообщалось, что Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Источник: Газета Известия

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