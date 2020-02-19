Маркетологи назвали самые популярные подарки на 23 февраля

19 февраля 2020     13
Маркетологи назвали самые популярные подарки на 23 февраля

Элементы одежды — рубашки, галстуки, трусы и носки — являются самыми популярными подарками мужчинам на День защитника отечества. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил RT со ссылкой на Гильдию маркетологов.

На втором месте по популярности расположились средства для и после бритья, в том числе лосьоны и одеколоны. На третьем месте — алкоголь. Также часто дарят гаджеты и различные аксессуары. На пятом месте — товары, связанные со спортом, хобби и увлечениями.

В топ-10 также вошли подарочные сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры, подарочные наборы и романтический ужин. Средняя стоимость подарка составляет 1-1,5 тыс. рублей. При этом разброс цен начинается со 150 рублей и доходит до 150 тыс. руб.

Ранее, 14 февраля, «Известия» сообщили, что самым популярным подарком ко Дню святого Валентина в 2020 году оказались мягкие игрушки.

Источник: Газета Известия

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