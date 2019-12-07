Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера

Суд Лос-Анджелеса встал на сторону основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в споре по делу о клевете в адрес дайвера из Великобритании Вернона Ансуорта, который в июне 2018 года участвовал в спасении детей, застрявших в пещере Таиланда. Об этом сообщило агентство Reuters.

Среди присяжных было пять женщин и трое мужчин. В результате они постановили, что иск, поданный в отношении твита Маска, в котором он назвал Ансуорта педофилом, необоснован и поведение предпринимателя нельзя считать клеветой. Кроме того, он не должен выплачивать дайверу компенсацию.

12 участников школьной футбольной команды «Лесные вепри» и их тренер пропали 23 июня 2018 года в Таиланде. Спустя 10 дней выяснилось, что дети оказались в пещере Тхам Луанг, которую затопило.

Ансуорт обнаружил местонахождение детей в пещере и собрал команду по их спасению. Операция по вызволению футболистов из пещеры длилась трое суток.

Маск направил в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислал в помощь дайвера. В свою очередь Ансуорт заявил, что субмарину нельзя использовать и что Маск может «засунуть свою подлодку в одно место».

В ответ бизнесмен обозвал дайвера педофилом и насильником детей.

Ансуорт потребовал опровержения порочащих сведений и $75 тыс. морального ущерба. 22-страничное исковое заявление было зарегистрировано в суде Калифорнии в сентябре прошлого года.

Источник: Газета Известия