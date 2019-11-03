Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

3 ноября 2019     36
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

После закрытия рынка 23 октября Tesla сообщила о прибыли 1,86 доллара на акцию. При этом аналитики ожидали убытки: 42 цента на акцию. Скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов.

После этого акции выросли почти на 24 процента в течение недели. В связи с этим состояние Маска увеличилось примерно на два миллиарда долларов и составило в целом 22,9 миллиарда долларов.

Отмечается, что Маск владеет почти 22 процентами акций Tesla — это примерно половина его состояния. Другую половину — 12,5 миллиардов долларов — составляют акции компании SpaceX.

В октябре сообщалось, что Tesla в третьем квартале 2019 года поставил 97 тысяч автомобилей, установив рекорд. Однако такой результат разочаровал инвесторов, которые ожидали лучших показателей. Из-за этого акции компании упали на семь процентов.

Источник: Лента.Ру

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