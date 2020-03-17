Масочную систему ввели в школах Курской области

17 марта 2020     6
Масочную систему ввели в школах Курской области

Школы Курской области пока не переходят на дистанционное обучение. В дошкольных и средних образовательных учреждениях региона настоятельно рекомендуют приходить на занятия в медицинских масках. Школьников призывают мыть руки антибактериальным мылом, у педагогов ежедневно измеряют температуру.

Как пишет «Курская правда», родителям учеников одной из городских школ пришло сообщение, что с 17 марта посещение занятий допускается только в маске. Распоряжение отдало руководство общеобразовательного учреждения. Родители не знают, как его выполнять, поскольку медицинских масок в аптеках Курска в основном нет.

В некоторых детских садах Курска сложилась подобная ситуация. По словам родителей воспитанников, в день с собой они должны приносить 10 масок и антибактериальные салфетки. Пока пускают без них, но если кто-то из детей начнет чихать или кашлять, маски будут необходимы всем.

Издание пишет, что все меры по профилактике коронавируса должны принять образовательные организация. Замглавы городской администрации Владимир Гребенкин пообещал взять этот вопрос под личный контроль.

Источник: Газета Известия

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