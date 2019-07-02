Массовая вакцинация людей началась в зоне затопления в Иркутской области

2 июля 2019     7
Массовая вакцинация людей началась в зоне затопления в Иркутской области

В зоне затопления в Иркутской области началась массовая вакцинация людей от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

Главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова сообщила «Известиям», что эпидемиологическая ситуация может обостриться после того, как сойдет вода.

Поэтому важно не только привить максимально возможное число людей, но и продезинфицировать питьевые источники и выгребные ямы.

В противном случае населению грозят эпидемии кишечных инфекций и геморрагическая лихорадка, которую разносят грызуны. Опасность заражения будет сохраняться еще не меньше месяца.

По словам экспертов, к сильнейшему наводнению, жертвами которого уже стали 12 человек, могли привести массовые вырубки леса в регионе.

Подробнее — в материале «Известий»:

Стихийное последствие: власти опасаются эпидемий в зоне затопления

Источник: Газета Известия

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