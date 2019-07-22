Мастер кунг-фу сдвинул ухом две машины

Видео: newsflare.com

В китайском городе Шанцю, провинция Хэнань, мастер кунг-фу Ян Дэюнь сдвинул с места два автомобиля при помощи железной цепи, привязанной к его правому уху. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Перед демонстрацией трюка автомобили связали веревкой, а к бамперу прикрепили цепь. Ян Дэюнь потянул за нее и сумел сделать несколько шагов, буксируя за собой машины, в каждой из которых сидели по два человека. Ухо не пострадало.

По словам мастера, для него это не предел. Он утверждает, что в прошлом ему удавалось одним ухом сдвинуть десять автомобилей Audi.

В 2018 году сообщалось, что индийский монах садху продемонстрировал свою святость, передвинув микроавтобус половым членом. Это произошло во время массового паломничества Маха Кумбха Мела в городе Аллахабад.

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