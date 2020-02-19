Масштабное озеленение проведут в Тамбовской области ко Дню Победы

В Тамбовской области высадят более 5 тыс. саженцев декоративных деревьев и кустарников в муниципалитетах. Озеленение будет приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Саженцы подготовили тамбовский лесоводы. Для благоустройства мемориальных комплексов планируется использовать плакучие ивы, рябины, боярышник, каштаны и другие декоративные виды. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Также деревья и кустарники будут использоваться для формирования парков, скверов и аллей.

В мероприятиях по озеленению муниципалитетов будут принимать участие школьники, студенты, представители региональной власти, а также работники лесного хозяйства.

Кроме того, Тамбовская область принимает участие в акции «Сад памяти – сад жизни», которая приурочена ко Дню Победы. В регионе высадят порядка 450 тыс. молодых деревьев в лесничествах.

Источник: Газета Известия