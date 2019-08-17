Масштабный сбой произошел в системе погранконтроля в аэропортах США

7 августа авиакомпания British Airways отменила более 90 рейсов из-за сбоя в компьютерной системе.

Позже в вашингтонском аэропорту Даллес сообщили о восстановлении работы системы, отмечает «РИА Новости».

«Таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране», — говорится в сообщении аэропорта Нью-Йорка в Twitter.

Информацию подтвердили в нью-йоркской воздушной гавани имени Джона Кеннеди, международных аэропортах Лос-Анджелеса и Вашингтона. Из-за неполадок сотрудникам пришлось досматривать пассажиров и обрабатывать все документы вручную.

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