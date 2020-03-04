Матвиенко в преддверии 8 марта напомнила женщинам об их миссии

4 марта 2020     10
Матвиенко в преддверии 8 марта напомнила женщинам об их миссии

Женщины должны не только заботиться о себе и детях, но и поддерживать мужчин. С такой речью выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на Форуме «Здоровье женщин благополучие нации» в столице.

«Миссия женщины действительно велика. Это не только забота о здоровье детей, о собственном здоровье. Но и забота о наших мужчинах»,цитируют «РИА Новости» ее слова.

Матвиенко отметила, что мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин, так как более подвержены стрессу. По ее словам, внимание к здоровью мужчин «должно быть предметом нашей общей заботы».

Спикер уверена, что в стране не хватает «Культуры здоровья», так как даже в дополнительные выходные мужчины не охотно проходят диспансеризацию. Вопрос о здоровье российских мужчин Матвиенко поставила за контроль Совета регионального здравоохранения при Совете Федерации.

Ранее в этот же день в Гильдии маркетологов назвали самые популярные подарки на 8 Марта. По данным экспертов, в Международный женский день мужчины чаще всего преподносят в качестве подарка конфеты и шоколад. Практически не уступают им по популярности духи и косметика. Также женщины часто получают от мужчин гаджеты, аксессуары и белье.

Источник: Газета Известия

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Матвиенко в преддверии 8 марта напомнила женщинам об их миссии
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Женщины должны не только заботиться о себе и детях, но и поддерживать мужчин. С такой речью выступила спикер Совфеда Валентина …



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