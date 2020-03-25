Матвиенко потребовала от авиакомпаний возвращать деньги за билеты

Авиакомпании должны возвращать деньги за билеты, сданные из-за вспышки коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 марта, пишет «Интерфакс» .

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