Матвиенко потребовала от авиакомпаний возвращать деньги за билеты

Авиакомпании должны возвращать деньги за билеты, сданные из-за вспышки коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 марта, пишет «Интерфакс».
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Источник: Газета Известия
Авиакомпании должны возвращать деньги за билеты, сданные из-за вспышки коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 марта, пишет «Интерфакс».
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Источник: Газета Известия
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