Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

5 октября 2019     5
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила с 2020 года распространить налог на самозанятых по всей стране. Так он прокомментировала удачное проведение пилотного проекта налогообложения в четырех регионах.

«В качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тыс. человек, и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя», — цитирует Матвиенко ТАСС.

При этом она отметила, что этим вопросом нельзя затягивать, поскольку он уже давно требует какого-либо решения.

«Спокойно прошел эксперимент. Есть хороший результат», — отметила спикер Совфеда.

Пилотная версия проекта налогообложения введена в Республике Татарстан, Москве, Московской и Калужской областях. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2018 года и предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

Источник: Газета Известия

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