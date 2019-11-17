Матвиенко рассказала о планах России по развитию отношений с Кубой

17 ноября 2019     18
Матвиенко рассказала о планах России по развитию отношений с Кубой

Россия готова принять долгосрочный план развития отношений с Кубой до 2030 года. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством республики, пишет «Интерфакс», в воскресенье, 17 ноября.

Отмечается, что 16 ноября состоялись переговоры Матвиенко с политическим руководством Кубы — президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, вице-премьером Рикардо Кабрисасом Руисом и первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Раулем Кастро.

По словам спикера Совфеда, в ходе встречи с президентом страны был обсужден весь комплекс двусторонних многоплановых отношений между Россией и Кубой.

«(Мы — Ред.) намерены развивать новые сферы сотрудничества. Это не только энергетика. Это промышленность, это сельское хозяйство, это фармацевтика, это биотехнологии и многие другие современные направления», — заявила Матвиенко, указав на готовность России принять долгосрочный план развития межгосударственных отношений с Кубой до 2030 года.

Кроме того, по словам Матвиенко, президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Кубу с визитом. Сроки его визита согласовываются.

6 ноября замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Вашингтон ужесточает торгово-экономическую, финансовую, энергетическую блокаду Кубы, нарушая тем самым права кубинцев на достойную жизнь и выбор собственной модели социально-экономического развития.

Источник: Газета Известия

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