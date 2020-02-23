Мать Греты Тунберг рассказала о трудном детстве дочери

23 февраля 2020     12
Мать Греты Тунберг рассказала о трудном детстве дочери

Шведская оперная певица Малена Эрнман написала книгу «Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе», в которой рассказала о болезненном детстве своей дочери, эко-активистки Греты Тунберг. Отрывок из издания опубликовал 23 февраля The Guardian.

«Она [Грета] постепенно стала исчезать, удаляясь во тьму. Она перестала играть на пианино. Перестала смеяться. Перестала говорить. И перестала есть», — пишет Эрнман.

По словам оперной певицы, ее дочь в 11 лет похудела на 10 кг за несколько месяцев из-за отсутствия аппетита, а также перестала разговаривать. А когда Грета вернулась в школу, то столкнулась с травлей и непониманием, в том числе со стороны руководства учебного заведения.

Позже Тунберг диагностировали высокофункциональный аутизм, или синдром Аспергера, и обсессивно-компульсивное расстройство. Поворотный момент произошел на одном из школьных уроков, где детям показывали фильм о выбросах пластика в Тихий океан — тогда она увлеклась экологической темой.

Ранее отец Греты Свантe Тунберг рассказал, что его дочь занялась эко-активизмом послe длительной депрессии.

В августе 2018 года Тунберг вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Грета потребовала от властей соблюдения условий Парижского соглашения по климату, которым предусмотрено сокращение вредных выбросов. В противном случае она отказывалась посещать школу.

Широкую известность Грета получила после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября 2019 года. Тогда активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают только о деньгах, а не об экологической безопасности.

Тунберг выдвигали на Нобелевскую премию мира 2019 года. Также она была признана человеком года по версии журнала Time.

Источник: Газета Известия

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