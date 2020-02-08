Мать захватившего заложников в Таиланде прибыла к ТЦ уговорить сына сдаться

Мать 32-летнего капрала Чакрапхана Тхомма, открывшего огонь из автоматического оружия и гранатомета в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, прибыла к зданию торгового центра Terminal 21, где ее сын захватил заложников. Об этом в репортаже с места событий 8 февраля рассказал корреспондент телеканала Thai Rath tv.

Женщина намерена попытаться уговорить мужчину сдаться властям. Военнослужащие и полицейские сразу отправились за матерью капрала, как только установили личность стрелка. По словам одного из его сослуживцев, он не знает, что произошло с военнослужащим, тот всегда был спокойным и вежливым.

Как добавил военный, стрелок не только угнал автомобиль из части, но и целый арсенал оружия.

«У него четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, более 700 патронов для винтовок и пистолетов, гранаты для ручного гранатомета и подствольного гранатомета, ручные гранаты и мина, которую он мог надеть на себя», — добавил он.

По состоянию на настоящий момент, от рук стрелявшего погибли 17 человек и пострадал 21. В торговом центре нападавший захватил в заложники 16 человек и спрятался на четвертом этаже здания. Туда стянуты силы армии и правоохранителей.

Источник: Газета Известия