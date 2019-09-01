Мать исколотой вилкой девочки проверят органы опеки в Ульяновской области

1 сентября 2019     13
Мать исколотой вилкой девочки проверят органы опеки в Ульяновской области

Органы опеки в Ульяновской области проверят мать двухлетней девочки, которую искололи вилкой. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Людмила Хижняк.

«Если будут основания для лишения матери родительских прав, то только тогда органы опеки выйдут с соответствующим заявлением в суд», — цитирует слова Хижняк «РИА Новости».

Она отметила, что ранее ситуация в семье не была на контроле у омбудсмена. Омбудсмен добавила, что у девочки есть старший брат, который сейчас находится в реабилитационном центре.

Инцидент произошел ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка Ульяновской области. По данным следствия, пьяный сожитель матери девочки исколол ребенка вилкой. Соседи, услышавшие крики, вызвали полицию. Сейчас девочка с многочисленными колото-резанными ранами мягких тканей грудной клетки находится в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

19 августа сообщалось, что в Ростовской области двухлетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии из-за действий сожителя его матери. По данным следствия, 26-летний мужчина из личной неприязни неоднократно, со значительной силой толкал в спину сына своей сожительницы, в результате чего ребенок ударялся головой и туловищем о различные предметы мебели.

Источник: Газета Известия

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Мать исколотой вилкой девочки проверят органы опеки в Ульяновской области
Мать исколотой вилкой девочки проверят органы опеки в Ульяновской области

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