Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку

11 июня 2019     21
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку

В Англии врачи не смогли распознать у ребенка смертельное заболевание и едва не погубили его. Этой историей заинтересовалось британское издание Daily Mirror.

Наоми Смоллвуд почувствовала, что с ее новорожденным ребенком что-то не так, когда вернулась из роддома. Мальчик по имени Фредди отказывался пить молоко и постоянно спал. Тогда британка решила обратиться к врачам, которые сказали ей, что это просто колики. Через две недели малыш начал хрипеть, но специалисты не поменяли своего диагноза.

Тогда Смоллвуд решила обратиться в другое медицинское учреждение, где у ребенка диагностировали порок сердца.

Мальчика срочно доставили в одну из больниц, чтобы оказать необходимую помощь. Специалисты отметили, что сердце ребенка могло остановиться в любой момент, и он не пережил бы эту ночь, если бы не чуткость его матери. Фредди также страдал от сильного сужения аорты, что мешало поступлению крови в его сердце.

Врачи назначили ему операцию и не давали утешительных прогнозов, учитывая, что мальчику было всего 12 дней. Операция длилась около десяти часов, после чего уровень кислорода в его крови начал падать. Его подключили к аппарату искусственного дыхания. Легкое Фредди разрушилось, он провел две недели в отделении интенсивной терапии. Через некоторое время юный пациент пошел на поправку, и его выписали из больницы.

Однако через полгода он снова начал слабеть и после обследования, врачи пришли к выводу, что необходимо провести операцию на открытом сердце, чтобы восстановить дугу его аорты. Операция прошла успешно

«Если бы я не отвезла тогда Фредди в больницу, у этой истории был бы другой конец», — заключила она.

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