Мать погибшего в Башкирии годовалого мальчика сама закопала его тело

31 августа 2019     44
Мать погибшего в Башкирии годовалого мальчика сама закопала его тело

Жительница башкирского села Исмаилово Юлия Хабирова, сообщившая несколько дней назад о пропаже своего годовалого сына, созналась, что сама закопала его во дворе дома. Об этом сообщает «КП – Уфа» со ссылкой на собственный источник.

«Она сначала про крапиву говорила, мол, тут положила живого, ей никто не верил. Потом ее снова в отдел увезли и через некоторое время привезли, тут уже она созналась и показала, где лежит тело ребенка. Убитого Тимура она сама закопала под слой навоза у себя же во дворе», — рассказал собеседник издания.

Тем не менее все обстоятельства произошедшего, а также точная причина смерти ребенка неизвестны. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

О том, что пропавший мальчик найден мертвым, в ночь на 31 августа сообщило поисковое движение «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б». О его исчезновении 29 августа сообщила Хабирова. Женщина, в одиночку воспитывавшая годовалого сына и пятилетнюю дочь, утверждала, что уложила детей спать после полуночи, около 2:00 дала сыну кефир, а рано утром обнаружила, что он исчез из своей кроватки.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемыми являлись Хабирова, отец мальчика Денис Ткачев и 39-летний мужчина, предположительно любовник матери (имя не называется). В поисках пропавшего ребенка участвовали 150 человек, включая полицейских, криминалистов, кинологов и односельчан.

Источник: Газета Известия

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