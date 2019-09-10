Мать подарила совершеннолетнему сыну презервативы и алкоголь и разозлила ханжей

Жительница австралийского города Сидней подарила сыну на совершеннолетие банку с конфетами, жвачками, деньгами, презервативами и миниатюрными бутылками с алкоголем. Пользователей Facebook возмутил неподобающий подарок ребенку на день рождения, пишет Daily Mail.

Женщина опубликовала фотографию подарка в группе Kmart. Буквально через несколько минут тысячи комментаторов принялись осуждать австралийку за ее «неуместный сюрприз».

«Кто покупает своему сыну на день рождения презервативы? Мне такое решение кажется довольно странным», — возмущались одни юзеры. «Наличка, презервативы, спиртное и жвачка — просто идеальный подарок для 18-летнего ребенка», — иронизировали другие пользователи сети.

«Я, конечно, тоже за безопасный секс, но эта женщина зашла слишком далеко, — негодовали комментаторы. — Только представьте, как он распаковывает свой подарок в кругу друзей».

Несмотря на массовое осуждение, некоторые юзеры поддержали выбор австралийки: «Думаю, это отличная идея. Он ведь подросток. Здорово, что вы пропагандируете безопасный секс, а не притворяетесь, будто этого никогда не произойдет». «Да, здорово, что у вас такие открытые отношения с детьми. У нас в семье так же», — добавляли другие.

Женщина подчеркнула, что банка с необычным наполнением порадовала сына. «Я не думала, что столкнусь с таким количеством негатива, — написала она. — Извините меня, ханжи, если у вас не такие доверительные отношения с вашими подростками». Австралийка объяснила, что своим подарком хотела научить ребенка ответственности и объяснить важность защищенного секса.

Источник: Лента.Ру