Мать случайно включила телевизор и обнаружила пропавшую дочь

19 ноября 2019     16
Мать случайно включила телевизор и обнаружила пропавшую дочь

Американка Джилл Роузноу (Jill Rosenow) из Северной Каролины нашла свою дочь Элис Кроуфорд (Alice Crawford) благодаря телевизионной передаче о выпавшем снеге, сообщает 9News.

Роузноу переключала каналы и случайно наткнулась на сюжет из Денвера, штат Колорадо, в котором бездомная рассказывала, что мерзнет на улице. Женщина узнала в ней дочь, которая летом ушла из дома. Девушка страдала от наркотической зависимости и не хотела обременять родных.

Посмотрев репортаж, мать вместе с родственниками отправилась на поиски дочери. Скиталицу искали два дня, пока случайно не обнаружили ее в туалете на железнодорожной станции. Тетя пропавшей услышала знакомый голос: Кроуфорд не могла выбраться из запертой кабинки.

«Я зашла именно в этот туалет по чистой случайности и увидела, что все кабинки пусты, а последняя занята. И тут я услышала ее голос, который звал на помощь», — пояснила родственница.

Ранее в октябре пропавшая на девять месяцев школьница из Петербурга объяснила свое отсутствие «взрослой жизнью». За это время она поработала в заведениях общественного питания и сняла жилье.

Источник: Лента.Ру

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