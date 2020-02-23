Мать с четырьмя детьми выпила водки перед полетом и потеряла сознание в самолете

23 февраля 2020     20
Мать с четырьмя детьми выпила водки перед полетом и потеряла сознание в самолете

31-летнюю пьяную гражданку Германии обнаружили лежащей без сознания на борту перевозчика Easyjet, когда тот совершал рейс из баварского Мюнхена в британский аэропорт Гатвик. Об этом пишет Daily Mirror.

Сообщается, что перед посадкой она приобрела в дьюти-фри водку. Женщина выпила две трети содержимого бутылки и была не в состоянии пройти ровно по проходу на борту. Она также не могла внятно и членораздельно говорить.

По информации СМИ, женщина была на борту со своими четырьмя детьми. Семья летела в Гатвик после отдыха на горнолыжном курорте в Баварии. У одного из ее детей была травма, которую ребенок получил во время катания на лыжах.

Женщину арестовали в аэропорту и привлекли к ответственности в суде за то, что она была в пьяном состоянии и не могла нести ответственность за ребенка в возрасте менее семи лет.

В июле 2019 года сообщалось о еще одном скандале вокруг авиаперевозчика EasyJet. Пассажирка авиакомпании пожаловалась на стюардессу за то, что та не пустила ее в самолет из-за вызывающего наряда. Гарриет Осборн поднялась на борт самолета, следовавшего из Малаги в Лондон, в прозрачной кружевной блузке черного цвета, надетой на голое тело.

Источник: Лента.Ру

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Мать с четырьмя детьми выпила водки перед полетом и потеряла сознание в самолете
Мать с четырьмя детьми выпила водки перед полетом и потеряла сознание в самолете

31-летнюю пьяную гражданку Германии обнаружили лежащей без сознания на борту перевозчика Easyjet, когда тот совершал рейс из баварского Мюнхена в …



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