МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Об этом сообщает ТАСС.

Четырех предполагаемых насильников убили на следственном эксперименте в Индии Индийские полицейские застрелили четырех мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве 27-летней девушки, которая работала ветеринаром в Хайдарабаде. Об этом в …



МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Об этом сообщает ТАСС. Источник: …



Зеленский объявил день траура на Украине после пожара в Одессе Воскресенье, 8 декабря, объявлено днем траура на Украине в память о жертвах пожара в одесском колледже. Соответствующий указ подписал президент …



Авербух разглядел у Косторной черты настоящего чемпиона 00:29 Серебряный призёр Олимпиады-2002 по фигурному катанию Илья Авербух увидел у Алёны Косторной черты настоящего чемпиона. РИА Новости © Владимир …

