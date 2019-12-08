МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов

8 декабря 2019     21
МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Лента.Ру

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