МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Об этом сообщает ТАСС.
Источник: Лента.Ру
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Об этом сообщает ТАСС.
Источник: Лента.Ру
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Четырех предполагаемых насильников убили на следственном эксперименте в Индии
Индийские полицейские застрелили четырех мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве 27-летней девушки, которая работала ветеринаром в Хайдарабаде. Об этом в …
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МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Об этом сообщает ТАСС. Источник: …
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Зеленский объявил день траура на Украине после пожара в Одессе
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Авербух разглядел у Косторной черты настоящего чемпиона
00:29 Серебряный призёр Олимпиады-2002 по фигурному катанию Илья Авербух увидел у Алёны Косторной черты настоящего чемпиона. РИА Новости © Владимир …
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В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
В случае захвата Россией Польши, Литвы, Латвии и Эстонии удержание данных территорий может сопровождаться демонстративным взрывом российской маломощной ядерной бомбы …